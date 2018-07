Nas casas de apostas, França é a favorita para ganhar a Copa

Entre as semifinalistas, o time de Mbappé é o mais cotado para levar a taça no próximo domingo (15)

Os jogos das semifinais da Copa do Mundo da Rússia começam nesta terça-feira (10). Das seleções classificadas para esta fase, as casas de apostas britânicas elegem a França como o time que vai sair vitorioso deste Mundial.



A seleção de Mbappé e Griezmann é a mais cotada para levantar a taça no próximo domingo (15) entre os apostadores que arriscam palpites em 28 casas de apostas britânicas.



Quanto menor o prêmio por unidade de moeda apostada, maior o favoritismo.



A casa de apostas William Hill, por exemplo, paga 1,875 libras esterlinas (R$ 9,62) por cada uma apostada, ou seja, se a aposta for de 10 libras esterlinas, e a França ganhar o torneio, o apostador receberá 18,75 libras esterlinas (R$ 96).



Já sua oponente nesta terça, às 15h, a Bélgica, que tirou o Brasil da Copa, é a terceira na lista para ganhar a Copa. A casa dá 2,75 libras esterlinas por cada uma apostada.



Em segundo na lista está Inglaterra, que pega a Croacá, nesta quarta-feira (11). A casa de apostas paga ao apostador 2,5 libras para cada investida, caso o time de Harry Kane saia campeão da Copa da Rússia.



Já o time que tirou a anfritriã da Copa é o menos cotado para levar o "caneco". Em caso de vitória dos croatas, o apostador receberá 4 libras por cada uma apostada.