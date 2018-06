Nas casas de apostas, Brasil segue como favorito para ganhar a Copa

Mesmo com duas seleções já classificadas e o empate da Seleção Brasileira na 1ª rodada da fase de grupos, os apostadores ainda colocam a equipe de Tite como campeã na Rússia

Mesmo com duas seleções já classificadas e o empate da Seleção Brasileira na primeira rodada da fase de grupos, as casas de apostas britânicas ainda colocam a equipe de Tite como campeã na Rússia.



A Seleção Brasileira é líder entre os apostadores que arriscam palpites em 28 casas de apostas britânicas.



A casa de apostas William Hill, por exemplo, paga quatro libras esterlinas (R$ 19,76) por cada uma apostada, ou seja, se a aposta for de 10 libras esterlinas (R$ 49,4), e o Brasil ganhar o torneio, o apostador receberá 40 libras esterlinas (R$ 197,6).



Quanto menor o prêmio por unidade de moeda apostada, maior o favoritismo.



A Espanha, que empatou com Portugal em 3 a 3, no melhor jogo da Copa até o momento, assumiu a segunda posição entre os apostadores, pagando, em média, 4,5 libras esterlinas (R$ 22,23) por uma apostada– menos que as 6 por uma que era o prognóstico uma semana atrás.



Já a Alemanha, que era a segunda preferida entre os apostadores, passou para a quarta posição. Cada aposta na equipe de Joachim Löw paga, em média, 8,5 libras esterlinas (R$ 32) por cada investida. Há sete dias, as casas retornavam 4,5 libras por cada uma.



A França está na terceira colocação entre as opções nas casas de aposta, pagando, em média, 8 a cada uma libra por aposta; há uma semana, o favoritismo era maior, quem apostasse na seleção francesa recebia 7 por cada libra apostada.



A Argentina, que era quinta favorita ao título do Mundial da Rússia, ao pagar, em média, 10 libras por cada uma, caiu para a sexta posição, pagando agora 11 por uma.



A Bélgica assumiu a quinta posição nas casas de apostas entre os favoritos para faturar o torneio, pagando agora 9 por uma, ante 10 por uma uma semana atrás.



A seleção de Cristiano Ronaldo é a apenas a oitava no ranking de apostas para levantar o troféu no dia 15 de julho. Em média, as casas de apostas pagam 18 por uma, caso Portugal vença a Copa.



Artilheiros da Copa

Apesar de Portugal não estar entre os favoritos, o jogador português, que já fez quatro gols nesta edição, é o mais cotado para ser o artilheiro da Copa. As casas pagam 1,375 libras (R$ 6,80) por cada uma apostada, se o CR7 for o jogador com um maior número de gols marcados no fim do Mundial.



O segundo na lista a candidatos a melhor marcador é Diego Costa, que já marcou dois gols. As casas desembolsarão 6,5 libras (R$ 32,11) por cada uma apostada, se o brasileiro naturalizado espanhol faturar a artilharia.



Em terceiro está o inglês Harry Kane, com as casas dando 7,5 libras por cada uma apostada.