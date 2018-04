Napoli perde para Fiorentina e se complica na luta pelo título

O Napoli (2º) sofreu duro golpe na briga pelo titulo do Campeonato Italiano, neste domingo (29), depois de perder por 3 a 0 na visita a Fiorentina pela 35ª rodada da Série A, graças aos três gols de Gio Simeone.

A três rodadas do fim, a líder Juventus ficou mais perto do hepta campeonato consecutivo após vencer a Inter de Milão por 3 a 2 no sábado e contar com a derrota napolitana. São quatro pontos de vantagem em nove em disputa até o fim do campeonato. Agora a Juve está com 88 pontos, enquanto o Napoli ficou com 84 pontos; se tivesse ganho, a diferença para o líder seria de apenas um ponto ou um empate.





Os comandados de Maurizio Sarri ficaram com um a menos, logo aos 8 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Kalidou Koulibaly.

Gio Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid Diego Simeone, fez os gols da vitória aos 34 do primeiro tempo e aos 17 e 48 minutos da segunda etapa.