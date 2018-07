'Não sou Ronaldinho, mas vou jogar a final da Copa', diz Pogba

Em seu segunda Copa do Mundo, o meio-campista francês terá a oportunidade de ser campeão

Um dos ídolos do francês Pogba é Ronaldinho Gaúcho. No dia em que a França conquistou a vaga para disputar a final da Copa do Mundo da Rússia ao derrotar a Bélgica, o meio-campista fez questão de lembrar o craque brasileiro.



"Eu não sou Ronaldinho, eu nunca vou ser, mas eu sou Paul Pogba de Roissy-en-Brie (região periférica de Paris) e eu vou jogar uma final de Copa do Mundo", declarou o jogador, que já ganhou elogios e foi apontado como um dos candidatos a Bola de Ouro por Ronaldinho.



Apesar da empolgação com a classificação, Pogba quer manter os pés no chão para que não se repita a decepção da Eurocopa de 2016, quando a França perdeu a decisão para Portugal, diante de sua torcida.



"Isso é histórico, estamos vivendo um sonho, mas ainda falta um jogo e o mais importante para concluirmos isso. Se perdermos, sabemos que será igual a Euro e viveremos tudo novamente", alertou Pogba.