'Não sei como aguentarei até domingo', diz presidente da Croácia sobre final da Copa

A presidente da Croácia, Kolinda Grabar Kitarovic, revelou nesta sexta-feira (13) que está ansiosa pela final do Mundial entre a França e sua seleção no próximo domingo (15).

"Transbordo entusiasmo. Não sei como vou aguentar até domingo", disse a chefe de Estado croata, que perdeu a semifinal contra a Inglaterra por causa da cúpula da Otan, apesar de ter viajado até a Rússia para ver as oitavas de final frente à Dinamarca e as quartas ante a Rússia.

Muitas imagens difundidas pela internet e postadas nas redes sociais mostravam a presidente vestindo a camisa da seleção e festejando na tribuna os feitos de seus jogadores.

"Parto para ver a final, não apenas como uma política, mas como torcedora apaixonada pelo futbol croata, assim como alguém que já jogou futebol", explicou.

Kolinda Grabar Kitarovic anunciou que vai presentear com a camisa de sua seleção seu colega francês Emmanuel Macron, como fez em Bruxelas com a primeira-ministra britânica Theresa May.