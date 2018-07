'Não queremos parar por aqui', diz técnico da França, Didier Deschamps

Franceses não chegavam a uma semifinal de Copa do Mundo desde 2006, na Alemanha

A França despachou o Uruguai nas quartas de final e volta a disputar uma semifinal de Copa do Mundo depois de 12 anos. No Brasil-2014 havia parado nas quartas e na África do Sul-2010 não passou da primeira fase. Com a classificação, o técnico Didier Deschamps já começa a sonhar mais alto e mira o título.



"Estamos na semifinal e não queremos parar por aqui", comentou o treinador. "Há muito tempo não tenho preferência de adversário. O importante é que não tivemos lesão, e ninguém recebeu cartão", completou.





O adversário dos franceses na semifinal sairá do confronto entre Brasil e Bélgica, nesta sexata-feira (6) em Kazan.



"Realizamos um grande jogo diante da Argentina (nas oitavas de final), mas diante do Uruguai foi nossa melhor partida. Essa equipe é jovem e tem mostrado muita qualidade", resumiu Deschamps, campeão mundial com a França em 1998, quando era jogador.