'Não podemos nos cagar nas calças', diz Zidane antes de pegar Bayern

Treinador francês subiu o tom antes do primeiro jogo das semifinais do torneio europeu

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, aumentou o tom e afirmou que sua equipe não pode se "cagar nas calças" no jogo contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (25), pelas semifinais da Champions League.

Perguntado pelas diferentes sensações quando visitava Munique como jogador ou treinador, o técnico francês afirmou: "não muda nada. Pode acontecer de tudo, mas não podemos nos cagar nas calças. Temos a sorte de jogar este tipo de jogos como jogador, treinador, torcedor. Eu sempre desfruto destas coisas".

"Não existe favorito. É uma semifinal, não tem nada a ver com os jogos do passado ou do ano passado", afirmou Zidane. "A equipe está com bom ânimo e bem fisicamente, preparados para fazermos um grande jogo".

"Acho que todos os jogadores gostam de jogar este tipo de jogos. É um jogo de ida fora de casa e vamos esperar, tentar fazer um grande jogo", concluiu.

Zidane também se referiu a homólogo no Bayern, Jupp Heynckes. "Algo mudou no Bayern com Heynckes. Tenho grande respeito por ele. O que fez no Real Madrid e no Bayern é admirável", elogiou.

Ex-jogador do Bayern, o alemão Toni Kroos fez elogios ao antigo clube: "espero um time forte, é a semifinal da Champions League. Está claro que vai ser um adversário difícil, o Bayern está em grande forma".

Kroos defendeu o Bayern por seis temporadas, com um título da Champions League, antes de assinar com o time espanhol.

"No ano passado caíram nas quartas de final. Agora querem chegar à final", indicou o meia da seleção da Alemanha, que considerou que o time comandado por Jupp Heynckes é "um pouco melhor que o do ano passado".