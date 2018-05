16.05.2018 09:12

Remanescente de 2014, meia terá a chance de disputar sua segunda Copa do Mundo e ajudar a Seleção a dar a volta por cima

Sobrevivente do trágico 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo do Brasil, Willian é um dos seis jogadores que estava naquela histórica derrota para a Alemanha e terá a segunda chance de defender a Seleção Brasileira em um Mundial. Após quatro anos, o jogador do Chelsea se sente mais preparado e tem como objetivo chegar a final e conquistar a Copa do Mundo da Rússia.



Apesar de não se titular absoluto na equipe de Tite, Willian ganhou mais espaço e tem grandes chances de iniciar a competição entre os 11 escolhidos pelo treinador. Mesmo com o Chelsea não fazendo uma boa temporada, o meio-campista da Seleção se destacou com boas atuações, uma delas diante do Barcelona nas oitavas de final da Champions League.



Imaginava que poderia disputar duas Copas do Mundo?

Sempre sonhei em poder jogar pela Seleção Brasileira, disputar Copa do Mundo. Me sinto muito honrado de ter essa oportunidade. Para mim é mais um sonho tornando realidade.



Como é ter uma segunda chance e poder deixar a imagem da Copa do Mundo de 2014 para trás?

Só de ter a segunda chance é uma conquista muito grande. Passamos por momentos difíceis como foi na Copa passada. A lembrança vai existir, a cicatriz também existe, mas nosso pensamento é olhar para frente, o que passou, ficou para trás. Nosso objetivo agora é seguir em frente, em direção do nosso foco principal que é conquistar a Copa do Mundo da Rússia. A Seleção vive um momento diferente, retomou a confiança e todo mundo passou a acreditar na Seleção Brasileira.



O que você aprendeu com aquela participação?

O aprendizado que a gente trás e de não acontecer os mesmos erros. Com aquela derrota tiramos algumas lições, principalmente que a gente não faça os mesmo erros, aliás não podemos cometer nenhum tipo de erro se quisermos conquistar essa Copa.



E como você chega para a Copa do Mundo da Rússia?

Ao longo dos anos a gente adquire mais experiência e mais bagagem. Para essa Copa chego bem mais experiente, com ritmo de jogo, e em um dos melhores momentos da minha vida profissional. Espero que possa manter esse mesmo rendimento na Seleção. Quero continuar evoluindo para continuar ajudando a Seleção



Acredita que no dia da estreia da Seleção Brasileira estará entre os titulares?

A decisão é sempre do Tite. Mas temos um grupo e não um time. Nunca me senti titular absoluto, e também não me sinto reserva. Me sinto um jogador importante e de alguma forma posso ajudar a Seleção Brasileira, ou entrando como titular, ou entrando depois. Vamos ter dois amistosos, quero jogar bem, mas a decisão é do Tite. Todo mundo que entrar pode dar conta do recado.



Quais são os seus planos para depois da Copa do Mundo?

Meu pensamento é de permanecer no Chelsea. Não penso em voltar ao Brasil, o objetivo é permanecer por aqui.



No dia 15 de julho, se a Seleção Brasileira conquistar o hexa, para quem dedicará o título?

Se conquistarmos o hexa, primeiro a Deus e depois dedicar aos familiares, amigos, pais, que estão sempre perto da gente. Tambémn tem uma pessoa que não estará mais aqui entre a gente, que é minha mãe. O sonho dela era sempre me ver jogando na Seleção. Ela conseguiu ver, e com certeza também vai ser dedicado para ela.



Nestes 11 anos na Europa qual foi o momento mais difícil e o mais feliz que você viveu?

Com certeza o momento mais difícil foi a perda da minha mãe. Agora o momento mais feliz teve alguns que posso dizer: a conquista da Premier League, quando fui convocado pela primeira vez para defender a Seleção, quando fui contratado pelo Chelsea. Todos esses são momentos que ficam guardados na memória.