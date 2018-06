'Não há margem para experiências', diz diretor de arbitragem da Fifa

O diretor de arbitragem da Fifa, Massimo Busacca, afirmou nesta terça-feira (12) que os árbitros da organização estão preparados para aplicar o árbitro assistente de vídeo, e que tentará reduzir ao máximo qualquer impacto negativo de sua aplicação.

"Estamos preparados, sabemos que porque aqui não há margem para experiências", declarou Busacca. O ex-árbitro suíço disse que os problemas verificados no passado, incluindo os relativos ao tempo necessário para a tomada da decisão, podem melhorar, comparando a situação a de uma seleção que chega à Copa.

"Nenhuma equipe chega ao Mundial em perfeito estado. Também é assim conosco. Sabemos que é preciso melhorar", completou Busacca.

O auxílio do vídeo, que faz sua estreia em Copa do Mundo na Rússia, pode ser utilizado em quatro situações: após um gol, em jogada de pênalti, para expulsão direta ou em caso de erro na identidade do jogador punido.

O presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, Pierluigi Collina, avaliou que os árbitros poderão assim administrar o estresse de tomar decisões importantes em pouco tempo.

Sobre a possibilidade de que os árbitros tenham que tomar alguma decisão diante de incidentes de caráter racista, Collina revelou que há um protocolo sobre isto. "Existe um procedimento de três passos e eles estão preparados para fazê-lo se for necessário".

O procedimento prevê que o árbitro pare a partida para solicitar que haja uma advertência pelos alto-falantes do estádio, uma interrupção mais longa se a situação persistir e até a interrupção definitiva do jogo.