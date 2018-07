'Não foi a melhor despedida', diz Iniesta sobre saída da seleção espanhola

"Não foi a melhor despedida, mas o futebol e a vida têm estas coisas", avaliou Andrés Iniesta neste domingo (1), em Moscou, após sua última partida pela seleção da Espanha, eliminada por 4 a 3 nos pênaltis pela Rússia nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Parto com um sabor ruim, amargo, como todos. É um momento difícil que já vivemos em outras ocasiões. As críticas e elogios são o de menos, estamos chateados porque não soubemos estar à altura das circunstâncias", disse o camisa 6.

O técnico Fernando Hierro deixou Iniesta no banco até os 67 minutos, e o meia esteve a ponto de marcar aos 85, mas seu chute foi defendido pelo goleiro Igor Akinfeev. "O importante é voltar a encontrar o caminho do sucesso, que não é fácil, é mais complicado do que parece, mas há renovação e temos jogadores de nível", completou o meia.

Ao ser questionado se a mudança do técnico Julen Lopetegui por Fernando Hierro nas vésperas da Copa afetou o desempenho da equipe, Iniesta declarou que "seria fácil atribuir que foi fundamental, mas no final das contas a bola estava conosco e nós é que caímos".

Iniesta, que fez o gol do título contra a Holanda na final da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, disputou 131 partidas pela Espanha.



Lamento



Pelo Twitter, o capitão Sérgio Ramos lamentou a derrota. "Dói muito, mas ninguém duvida que vamos tentar de novo e de novo e de novo. Alguns sairão e outros virão, mas todos defenderemos essa camisa com paixão e respeito. Nas derrotas é quando me sinto mais orgulhoso de ser espanhol", disse.

