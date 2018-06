'Não esperava sofrer tanto', diz Messi

Autor do primeiro gol na vitória sobre a Nigéria, o camisa 10 da Argentina tirou enorme peso das costas com a classificação

Dramática, tensa e sofrida, essa foi a classificação da Argentina à próxima fase da Copa do Mundo da Rússia. Apesar de abrir o placar antes dos 15 minutos e ter o controle do primeiro tempo, o panorama mudou na segunda etapa e o gol salvador só saiu nos minutos finais.



"Foi complicado, mas o conseguimos o nosso objetivo. Não esperava sofrer tanto assim", declarou Messi. "Estávamos confiantes de que íamos ganhar esta partida. É maravilhoso ganhar desta maneira. É uma alegria merecida", completou Messi.



O próximo duelo da Argentina será contra a França, seleção que não teve dificuldades em se classificar às oitavas de final, e até entrou sem alguns titulares no empate contra a Dinamarca na última rodada. Messi sabe das dificuldades que os argentinos terão pela frente.



"Vimos os jogos da França, durante o Mundial. Têm uma seleção completa, com jogadores individualmente de alto nível, no ataque jogadores rápidos, que fazem a diferença. Vai ser muito complicado esse jogo" previu Messi.



O técnico Jorge Sampaoli, que já não tem o comando da equipe, destacou a postura dos jogadores. "Controlamos muito o jogo e a posse de bola, Depois se complicou um pouco no final, mas os jogadores jogaram com o coração".



Messi não cumprimentou o treinador na coletiva e nem após o jogo. Mesmo assim Sampaoli tenta manter as aparências e reconheceu os erros contra a Croácia.

"Sabemos que quando passa tempo com a bola temos chances. Se não passa, a Argentina sofre. Temos o melhor jogador do mundo e temos que aproveitá-lo. Tenho que admitir que contra a Croácia a responsabilidade foi minha", disse o treinador.