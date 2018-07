'Não conseguimos digerir tudo ainda', diz o coordenador Edu Gaspar

Antes do embarque para o Brasil, Edu não adiantou futuro da comissão técnica, mas é quase certo que o trabalho Tite continua na Seleção

Os próximos passos da Seleção Brasileira só serão definidos depois que a delegação desembarcar no Brasil. Neste sábado (7), o coordenador Edu Gaspar falou antes do embarque, mas ainda não quis antecipar a permanência da comissão técnica da Seleção. A tendência é que o trabalho siga com Tite no comando, agora com foco na Copa América de 2019, que será disputado no Brasil.



"É difícil pensar mais adiante agora. Temos que voltar ao Brasil, esfriar a cabeça para dar o próximo passo. Temos que ter um pouco de paciência, ter o máximo de discernimento agora. Não conseguimos digerir todas as coisas ainda", comentou Edu Gaspar.





"Nós já estamos a um bom tempo juntos. É uma equipe que se encaixa em todos os sentidos. Nossas carreiras são distintas. Temos que sentar de novo, conversar e para vermos os próximos passos, se vai ser em conjunto ou não", completou.



Desde a eliminação para a Bélgica, Neymar, o jogador mais importante da Seleção Brasileira, não concedeu entrevista e após a derrota passou pela zona mista do estédio de Kazan sem falar com a imprensa. O coordenador Edu Gaspar saiu em defesa do atacante.