Nadal volta às quadras com vitória sobre alemão Kohlschreiber

O espanhol Rafael Nadal, nº 1 do mundo, venceu o alemão Philipp Kohlschreiber, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3, nesta sexta-feira (6), para empatar as quartas de final da Copa Davis entre Espanha e Alemanha.

No retorno às quadras desde que abandonou o Aberto da Austrália, com dores na perna direita, Nadal impôs seu ritmo no saibro para vencer a partoda em 2 horas e 33 minutos.

O triunfo do líder do ranking mundial ATP iguala a eliminatória entre Espanha e Alemanha pelas quartas de final, já que o espnhol David Ferrer perdeu para o jovem Alexander Zverev, também por 6/4, 6/2 e 6/2.