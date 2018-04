Nadal vence e pega Thiem em Monte Carlo; Djokovic eliminado

O espanhol Rafael Nadal, nº 1 do mundo, deu importante passo em direção ao seu 11º título do Masters 1.000 de Monte Carlo ao derrotar o jovem russo Karen Khachanov nas oitavas de final, nesta quinta-feira (19).

Nadal terá um adversário complicado nas quartas de final, o austríaco Dominic Thiem, atual 7º do mundo, que eliminou de virada o sérvio Novak Djokovic pot 2 sets a 1, parciais de 6-7 (2/7), 6-2 e 6-3.

Thiem é o único jogador que derrotou Nadal na temporada passada. O feito ocorreu na quartas de final no Masters 1.000 de Roma. O espanhol se vingou logo em seguida, eliminando o austríaco nas semifinais de Roland Garros no caminho até a conquista de seu 10º troféu do Grand Slam de Paris.