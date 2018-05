Nadal não sabe se haverá outra geração como a dele

Rafael Nadal, atual nº 1 do mundo, considerou que será difícil aparecer outra geração como a dele, composta por jogadores como Federer e Djokovic, mas admitiu haver um grande talento entre os jovens que estão surgindo.

"Se vamos ter uma geração com a de Federer, Djokovic e eu? Não sei, também é preciso ser realista. Estamos numa geração em que Federer ganhou 20 torneios de Grand Slam, eu tenho 16, Djokovic tem 12", declarou Nadal.

"Será difícil (repetir a geração), mas há um grande talento a surgir. Kyrgios, Zverev, Shapovalov, Tiafoe, todos têm muito talento", considerou o espanhol, que na semana que vem inicia campanha no Masters 1.000 de Madrid. Nadal vai em busca de seu 6º título no torneio espanhol, o 2º seguido.

"Alguns mostraram mais que outros, mas a hora de manter uma regularidade e de ganhar muito dependerá da capacidade mental que tenham para encarar todos os desafios", continuou Nadal.

Líder do ranking mundial, o espanhol confessou que passou por momentos complicados com as lesões nos primeiros meses da temporada, após o Australian Open, torneio que precisou abandonar nas quartas de final. "Para aguentar o tranco, é preciso ter paciência", comentou.



"Eu tive atitude adequada para tentar chegar à temporada de saibro da melhor maneira possível. Chegar com quatro jogos disputados no ano não é o ideal, mas me sinto bem jogando. Se o físico responde, e ganho jogos, acredito que estou pronto", concluiu Nadal.