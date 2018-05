Nadal encara nova geração em Roland Garros

Principais adversários do nº1 do mundo serão o alemão Alexander Zverev e austríaco Dominic Thiem, que recentemente encararam o espanhol

Campeão em Monte Carlo, Barcelona e Roma neste ano durante a preparação para Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal é o favorito para fazer história com o 11º título no Grand Slam disputado em Paris, mas sem poder ignorar a presença de novos talentos.

Dois jovens tenistas aparecem como as maiores ameaças ao defensor do título: Alexander Zverev (3º do mundo) e Dominic Thiem (8º do mundo), que em confrontos recentes conseguiram encarar o rei do saibro de igual para igual.

Nadal recuperou a liderança do ranking com o troféu na capital italiana no domingo (20), além de vencer pela 11ª vez os títulos em Monte Carlo e Barcelona.

Ninguém parecia capaz de frear o espanhol no caminho para Paris, sobretudo porque os principais rivais Federer, Djokovic, Andy Murray e Wawrinka estavam fora das competições ou em má fase.

O domínio no saibro se encerrou em Madri, onde Nadal sofreu a única derrota da temporada em sua superfície favorita. A queda foi para o austríaco Thiem, também especialista no saibro. Ele havia sido a única pedra no sapato de Nadal em 2017, quando tirou o espanhol nas quartas de final do Masters 1.000 de Roma.

Thiem e Zverev são os maiores destaques de uma geração de tenistas que também conta com o búlgaro Grigor Dimitrov, o canadense Denis Shapovalov e o grego Stefanos Tsitsipas.