Nadal e Djokovic avançam às quartas do Masters 1000 de Roma

Espanhol e sérvio não tiveram dificuldades para avançar na Itália

Jogando com extrema autoridade, o espanhol Rafael Nadal passou por cima do jovem canadense Denis por dois sets a zero (parciais de 6/4 e 6/1), nesta quinta-feira (17), e vai encarar o italiano Fabio Fognini nas quartas de final do Masters 1000 de Roma.

O favorito ao título teve excelente serviço e não deu chances para uma das maiores promessas do circuito, de apenas 19 anos.

"Fiz um jogo sólido. Com meu saque estive bem tranquilo e no balanço geral não posso me queixar", avaliou Nadal.

"Rafa jogou incrivelmente hoje. Foi muito forte para mim. Não joguei tão mal, no primeiro set fui competitivo", disse Shapovalov.

Quem também avançou às quartas de final foi o sérvio Novak Djokovic, que conseguiu vitória convincente sobre o espanhol Albert Ramos, em dois sets a zero (parciais de 6/1 e 7/5). O ex-número 1 do mundo vai enfrentar o japonês Kei Nishikori, que bateu o alemão Philipp Kohlschreiber em párciais de 6/1 e 6/2.

O argentino Juan Martín Del Potro abandonou o jogo contra o belga David Goffin (6/2 e 4/5). Quinto cabeça de chave, o sul-americano sofreu problemas na perna esquerda desde o começo do segundo set.

Goffin enfrenta o alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave e defensor do título, que superou o britânico Kyle Edmund após oito match points, parciais 7/5 e 7/6 (13/11).