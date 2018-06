Nadal e Del Potro avançam às semifinais de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, nº 1 do mundo, se classificou às semifinais de Roland Garros ao derrotar o argentino Diego Schwartzman por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/2 e 6/2, nesta quinta-feira (7), após a interrupção da partida no dia anterior por causa da chuva.

O tenista, dez vezes campeão do Grand Slam francês, buscará vaga na decisão contra o argentino Juan Martín Del Potro, que venceu o croata Marin Cilic por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7-5), 5/7, 6/3 e 7/5.

Na quarta-feira (6), Nadal cedeu o 1º set e viu sua sequência de 38 sets seguidos sem derrota ser interrompido em Roland Garros. Foi o primeiro perdido desde as quartas de final contra Novak Djokovic, em 2015. O recorde de 41 sets seguidos sem derrota segue nas mãos do sueco Bjorn Borg, hexacampeão em Roland Garros.

Mas o espanhol aproveitou as duas interrupções pela chuva para se recuperar e virar a partida, fechando em três sets a um."Tive um pouco de sorte com a parada pela chuva. Depois da chuva voltei com uma energia diferente", afirmou em coletiva de imprensa após o jogo.

Já Del Potro vai disputar a semifinal de Roland Garros pela segunda vez, nove anos após a primeira oportunidade. Em 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016, o argentino sofreu com lesões no pulso. "Fui operado três vezes. Estive perto de deixar o tênis. Não tenho palavras para descrever este momento", afirmou Del Potro.



Halep finalista

Já no feminino, a romena Simona Halep venceu a espanhola Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, para voltar à decisão de Roland Garros pelo segundo ano consecutivo.

Com a vitória, Halep também se garante no topo do ranking mundial WTA. A romena vai enfrentar a americana Sloane Stephens, que superou o duelo contra a compatriota Madison Keys com um duplo 6/4.