Nadal é campeão em Roma e recupera posto de Nº1 do mundo

O tenista Rafael Nadal conquistou pela 8ª vez o Masters 1000 de Roma, último grande torneio antes de Roland Garros, superando na final deste domingo o jovem alemão Alexander Zverev por dois sets a um (parciais de 6/1, 1/6 e 6/3). O resultado recoloca o espanhol como Nº1 no ranking da ATP.

Nadal, eliminado há um ano nas quartas de final do torneio da capital italiana pelo austríaco Dominic Thiem, precisava ser campeão para desbancar o suíço Roger Federer no topo da lista.

Assim como no ano passado, Federer optou por não participar da temporada europeia no saibro, incluindo Roland Garros, para se preparar fisicamente para os torneios na grama, especialmente Wimbledon.

A vitória do espanhol sobre Zverev, Nº3 do mundo, se concretizou após uma paralisação por chuva no terceiro set, quando o alemão vencia por 3-2 e sacava para assegurar a quebra de vantagem.

Na volta à quadra, o espanhol devolveu a quebra e encadeou quatro games seguidos a seu favor para derrotar Zverev, que defendia o título conquistado em Roma no ano passado.

O primeiro título de Nadal em Roma foi em 2005. Em seguida, voltou a erguer o troféu em 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2013.