Nadal despacha promessa grega e vence em Barcelona pela 11ª vez

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, venceu o torneio de de tênis de Barcelona pela 11ª vez na carreira, neste domingo (29), depois de superar o jovem grego Stefanos Tsitsipas (63º) por 6-2 e 6-1.

O líder do ranking levantou o 55º troféu no saibro e 77º título da carreira, contando todas as superfícies. Além disso, Nadal ampliou para 46 o recorde de sets vencidos de maneira consecutiva em sua quadra favorita.