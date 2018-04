Nadal atropela Thiem e está nas semifinais de Monte Carlo

O espanhol Rafael Nadal, nº 1 do mundo, não deu qualquer chance ao austríaco Dominic Thiem, e avançou com facilidade para as semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo, ao vencer por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2, nesta sexta-feira (20).

O resultado mostra a ótima forma de Nadal, já que o adversário foi o único que havia conseguido vencer o espanhol no saibro, no ano passado (nas quartas de final do Masters 1.000 de Roma) e também havia derrotado Djokovic na quinta-feira.

O espanhol, que busca o 11º título em Mônaco, disputará vaga na final contra o búlgaro Grigor Dimitrov, que nas quartas de final derrotou o belga David Goffin por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7-5).