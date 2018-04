Na véspera da final, Palmeiras faz treino com mais de 30 mil torcedores

O Palmeiras realizou, na manhã deste sábado (7), um treino aberto para a torcida no Allianz Parque, na véspera da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Mais de 30 mil alviverdes compareceram ao treino para incentivar o time. O ingresso era um quilo de alimento.

A atividade comandada pelo técnico Roger Machado foi leve e contou com muita interação com a torcida. O treino deu atenção especial às jogadas de bola parada e terminou com o tradicional rachão. Os atletas jogaram bolas e camisas para os torcedores no fim da atividade.

O Palmeiras tem boa vantagem na decisão do Estadual. Após vencer na casa do rival por 1 a 0, o alviverde só precisa de um empate, no domingo, para ser campeão paulista.