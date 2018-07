Na volta do Brasileiro, Corinthians vence o Botafogo com grande atuação de Cássio

A resposta do Botafogo veio pelo alto com Igor Rabello. Léo Valencia cobrou falta na área e o zagueiro cabeceou com perigo por cima do gol de Cássio. Sem grande nível técninco, a partida caiu de ritmo, mas mesmo assim o Corinthians voltou a incomodar com o atacante Roger, e novamente com Rodriguinho.



Em busca do empate, o Botafogo voltou para o 2º tempo com mudança. O técnico Marcos Paquetá trocou João Pedro por Rodrigo Pimpão. O atacante entrou cheio de vontade e obrigou o goleiro Cássio a trabalhar.



O Botafogo aumentou a pressão e até empatou com Igor Rabello, mas o zagueiro estava em posição de impedimento, assinalado corretamente pela arbitragem.



Apesar do adversário crescer na partida, o Corinthians se segurou e ampliou a vantagem com Romero. Depois de passe perfeito de Fagner, o paraguaio bateu cruzado, fez 2 a 0 e praticamente definiu a partida.



Terceiro reserva na Seleção Brasileira, Cássio não disputou nenhuma partida na Copa do Mundo, mas isso não parece ter atrapalhado o goleiro do Corinthians, que fechou o gol e fez uma série de defesas espetaculares na etapa final da partida.

O Corinthians bateu o Botafogo por 2 a 0, nesta quarta-feira (18), em Itaquera, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marcou a retorno da competição após a parada para a Copa do Mundo da Rússia.Na véspera da partida contra o time carioca, o técnico Osmar Loss havia afirmado que o Corinthians voltaria muito melhor que antes da Copa. Realmente, o alvinegro do Parque São Jorge conseguiu evoluir, mas ainda está bem longe do ideal. Foi a segunda vitória do Corinthians no Brasileiro, desde que Loss assumiu a equipe.Logo no primeiro ataque, o Corinthians abriu o placar com um belo gol de Rodriguinho, artilheiro do time no Brasileiro. O lance começou com chute de Romero, que acertou na perna do zagueiro Joel Caril e sobrou para Rodriguinho acertar o ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Jefferson.