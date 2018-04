Na reta final para a convocação, Tite verá sete jogos em estádios

Comissão técnica da Seleção Brasileira estará dividida para ver outras nove partidas 'in loco'

A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia será no dia 14 de maio. Apesar de grande parte do grupo que vai à Rússia já estar definido, ainda restam algumas dúvidas na cabeça do treinador e há vagas em aberto.



Até o começo de maio, o treinador irá acompanhar sete partidas no estádios. Nesta quarta-feira, ele estará no Morumbi para ver São Paulo x Atlético Paranaense, que se enfrentam no jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil.



Veja a lista dos outros jogos que terá a presença de Tite:

Fluminense x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro - 22 de abril)

Liverpool x Roma (semifinal da Champions League - 24 de abril)

Bayern de Munique x Real Madrid (semifinal da Champions League - 25 de abril)

Botafogo x Grêmio (Campeonato Brasileiro - 28 de abril)

Atlético-MG x Corinthians (Campeonato Brasileiro- 29 de abril)

Grêmio x Cerro Porteño (Libertadores da América- 1º de maio)



Além disso, a comissão técnica da Seleção se dividirá para acompanhar mais oito partidas em diversos locais. O roteiro inclui jogos do Campeonato Chinês, Espanhol, Turco, além das partidas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América.