Rebic cruzou, Stones cortou, a bola voltou para Rebic, que bateu de primeira e o goleiro Pickford fez defesa em dois tempos.





Vrsaljko cruzou na área, Perisic se antecipou a marcação e tocou com o pé para o fundo das redes antes da chegada de Walker, de cabeça.



Com o empate, os croatas se animaram e quase conseguiram a virada. Perisic entrou na área, saiu da marcação, bateu cruzado e acertou a trave. Rebic pegou o rebote, mas mandou nas mãos do goleiro Pickford.



Apesar de aumentar a intensidade no tempo normal, a Croácia não conseguiu a virada e a partida foi para prorrogação. Pela terceira vez seguida, os croatas levaram o jogo para o tempo extra.



Na prorrogação, o jogo ficou mais aberto apesar do desgaste das duas equipes. A Inglaterra teve grande chance em cabeceio de Stones, que Vrsaljko tirou em cima da linha. Já a Croácia quase chegou com Mandzukic, que tocou e Pinkford sai para fazer a defesa.



No começo do 2º tempo da prorrogação, Croácia finalmente conseguiu a virada. Perisic ganhou de cabeça e a bola sobra para o atacante Mandzukic fuzilar e fazer o gol da vitória. Depois foi segurar a pressão inglesa para comemorar a inédita classificação à decisão.

