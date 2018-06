Cerca de 300 pessoas estão reunidas na Embaixada de Portugal, em Brasília para acompanhar a estreia da seleção lusitana na Copa do Mundo. A seleção liderada por Cristiano Ronaldo joga contra a Espanha - uma das favoritas deste mundial.O clima na embaixada era de confiança desde o início do jogo. O estudante Luís Carlos de 23 anos é descendente de portugueses e disse que veio torcer pelo seu país de coração."Nasci no Brasil mas meus pais são portugueses, e gosto demais do Cristiano Ronaldo. Vamos atropelar a Espanha", comentou.