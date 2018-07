Mundial terá campeão europeu pela 4ª vez seguida

Além disso, os últimos três títulos mundiais ficaram na Europa. Depois da Copa de 2002, conquistada pelo Brasil, os europeus tiveram supremacia, com a Itália campeã em 2006, a Espanha em 2010 e a Alemanha em 2014.



Na história das Copas do Mundo nunca houve uma sequência tão grande de títulos europeus. Sempre houve um revezamento com os sul-americanos.



" Ficaram só equipes europeias na Copa agora. Das oito nas quartas, seis eram da Europa. É normal o enfrentamento. Enfrentamos Rússia, Alemanha, Croácia, Áustria, Inglaterra. Mas não foi esse aspecto o determinante da eliminação", disse Tite.



O Brasil caiu pela quarta vez seguida em uma Copa diante de uma seleção europeia. Em 2006 foi eliminado pela França, em 2010 pela Holanda, em 2014 para a Alemanha e neste ano para a Bélgica.

Com a eliminação da Seleção Brasileira e do Uruguai nas quartas de final, a Copa do Mundo da Rússia terá um campeão europeu pela quarta vez seguida, já que só restam na disputa seleções do Velho Continente. Além de Bélgica e França, que se enfrentam em uma semifinal, Rússia x Croácia e Suécia x Inglaterra lutam pelas outras duas vagas.A última vez que as semifinais da Copa do Mundo foram apenas com europeus aconteceu em 2006 na Alemanha. Naquela ocasião, Itália, França, Alemanha e Portugal disputaram às semifinais.