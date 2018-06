Mundial chega à 26ª partida sem registrar nenhum 0 a 0

Em 2014, Copa do Mundo do Brasil teve uma disputa sem gols no 13º jogo

A Copa do Mundo 2018 chega a sua 26ª partida sem registrar nenhum 0 a 0. A façanha, vista antes apenas no Mundial de 1954, foi registrada logo após o gol marcado pelo sérvio Mitrovic contra a Suiça nesta sexta-feira (22).



O Mundal de 1954, cuja sede foi na Suiça, não teve nenhuma partida sem gol. No entanto, na época, o esquema era outro. Para se ter uma ideia, apenas 16 seleções participavam dos jogos - em um deles, aliás, o Brasil venceu o México por 5 a 1 na fase de grupos. Já a Hungria venceu a Alemanha por 8 a 3 na primeira fase, eliminou a Seleção Brasileira nas quartas, mas perdeu para os mesmos germânicos na final, por 3 a 2.



Sem gols



Em 2014, a Copa do Mundo do Brasil foi palco de um 0 a 0 no 13º jogo, disputado entre Irã e Nigéria. Já na África do Sul, no ano de 2010, França e Uruguai não marcaram gols logo na segunda partida da fase de grupo.



Até agora, a Copa 2018 registrou 55 gols, sendo a Rússia a seleção que mais marcou: foram oito no total.