Mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no UFC

Pela segunda vez em três anos, UFC Rio tem luta feminina no evento principal

Em 2011, o presidente do UFC, Dana White, afirmou que a organização jamais realizaria lutas femininas. Foi então que surgiu Ronda Rousey para fazê-lo mudar de ideia, fazendo a primeira luta entre mulheres do Ultimate em fevereiro de 2013.



De lá para cá, a presença feminina nos eventos do UFC só tem aumentado, driblando preconceitos e adversidades.



"É difícil, porque é um esporte predominantemente masculino. Sendo mulher e tendo uma aparência mais feminina, você consegue mais espaço. Mas também tem muitas pessoas que falam que eu só consegui chegar lá porque sou bonita, tirando meu mérito. Eu tenho que provar que eu não sou só um rosto bonito", disse a brasileira-americana Mackenzie Dern, que enfrenta Amanda Cooper no UFC Rio 9, neste sábado.



O evento principal da Jeunesse Arena terá Amanda Nunes se tornando a primeira brasileira a defender o cinturão da organização no país, contra a americana Raquel Pennington.



"Ronda fez o legado dela, ela merece o reconhecimento. Depois disso, o MMA feminino só veio a crescer. Estou muito feliz em estar retornando ao Brasil como campeã e, pela primeira vez, uma brasileira defendendo o cinturão no país", celebrou a Leoa.



Amanda Nunes conquistou o cinturão do peso-galo feminino em julho de 2016, ao nocautear Miesha Tate no UFC 200.



Homens pegam carona



O Brasil, que chegou a ter quatro cinturões do UFC simultaneamente com os homens em 2012, hoje tem apenas dois, ambos com as mulheres – Amanda e Cris Cyborg. Pegando carona no sucesso feminino, Ronaldo Jacaré, faz a segunda principal luta da noite contra Kelvin Gastelum, luta que pode dar ao vencedor uma chance para disputar o título do pesomédio, e enaltece o trabalho das lutadores do UFC.



"As mulheres estão dominando o mundo. Estão fazendo grandes lutas, muitas vezes, a gente tem que dar uma olhada para elas e ver como se faz, porque elas estão mandando muito bem. Eu fico feliz de ver as mulheres mandando bem assim no MMA. Elas merecem", enalteceu Jacaré.