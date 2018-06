Mulher de Messi publica apoio ao marido

O craque da seleção argentina Lionel Messi conta com um torcedor especial para o duelo entre Argentina e Croácia, na tarde desta quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Nizhny Novgorod, pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2018. A mulher do jogador, Antonella Roccuzzo, publicou uma foto do filho mais novo do casal, Ciro, de três meses, com a camisa 10 do atacante em seu perfil nas redes sociais. "Vamos papai. Vamos Argentina", escreveu a mamãe em seu perfil no Instagram. O casal ainda tem mais dois filhos: Thiago e Mateo.





Na primeira partida da Argentina na Copa, contra a Islândia, apenas a mãe de Messi, Celia, esteve presente no estádio. Mas ela disse recentemente em entrevistas que a nora e os três netos iriam à Rússia para apoiar Messi.