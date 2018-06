Treino muda de horário e Sampaoli fica esperando

Ao questionar onde estavam todos, ele recebeu a resposta da mudança de horário da movimentação e emendou: "Não deveria ser eu a decidir isso?". Em seguida, Sampaoli voltou para a concentração para aguardar o horário combinado com o restante do grupo.



A Argentina estreou o Mundial com empate por 1 a 1 com a Islândia e se prepara para enfrentar a Croácia nesta quinta-feira

Ao que parece, a seleção argentina precisa melhorar a comunicação se quiser mostrar bons resultados em campo. No domingo, na reapresentação dos jogadores, o técnico Jorge Sampaoli se surpreendeu quando chegou ao campo para treinar e não encontrou nenhum jogador.