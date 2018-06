Mourinho: 'Portugal e Argentina vão aos pênaltis na final'

Técnico da seleção portuguesa prevê disputa de pênaltis entre Messi e Cristiano na final do Mundial

Técnico da seleção portuguesa e do Manchester United, José Mourinho aposta em final disputada entre Portugal e Argentina na Rússia, com disputa de pênaltis entre Messi e Cristiano.



"Não posso escolher, vão jogar até aos pênaltis. Depois os 11 jogadores vão bater pênaltis" afirmou na televisão russa "RT", "os pênaltis decisivos vão bater Messi e Ronaldo".



Em sua previsão, o Brasil seria eliminado nas semifinais por Portugal, e Argentina eliminaria a Alemanha. Brasil ficaria na terceira colocação como "revanche" por 2014, segundo Mourinho.



"Se escolher Portugal, as pessoas dirão que fui levado pelas emoções. Mas é verdade. Portugal vai jogar a sua primeira final de um Campeonato do Mundo", garantiu.



Portugal estreia na Copa do Mundo na sexta-feira (15), contra a Espanha, em Socchi.