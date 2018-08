Mourinho avisa que temporada do United será difícil sem reforços

José Mourinho, técnico do Manchester United, advertiu os dirigentes do clube que sua equipe vai viver uma "temporada difícil" se não se reforçar antes do fechamento do mercado de transferências inglês, na próxima quinta-feira (9).

"O presidente do meu clube sabe o que quero. Não restam mais do que alguns dias, então estou esperando", declarou Mourinho no domingo ao Manchester United TV, após derrota por 1 a 0 em amistoso contra o Bayern de Munique.

"Os outros clubes que competem com a gente são realmente fortes e já têm times fantásticos, ou se reforçaram massivamente como o Liverpool, que comprou todo mundo", indicou Mourinho. "Se não melhorarmos nosso time, a temporada vai ser difícil", acrescentou.