Moses: 'Islândia vai ser mais difícil do que Argentina'

Após derrota para a Croácia por 2 a 0, jogador da Nigéria revela ver mais dificuldade no estreante da Copa do Mundo

A bicampeã Argentina não está dando medo no Grupo D, pelo menos é o que pensa o meia Victor Moses, da seleção da Nigéria, que espera uma partida dura contra a estreante Islândia, na sexta-feira (22) às 12h (horário de Brasília), pela segunda rodada na fase de grupos.



O jogador africano afirmou em entrevista coletiva realizada na terça-feira (19) que o próximo jogo é o maior desafio da fase de grupos, "Islândia não vai ser fácil. Taticamente, é uma equipe muito boa. Eles jogaram muito bem contra a Argentina" declarou, "para mim, o jogo com a Islândia vai ser mais difícil do que contra a Argentina".



A Nigéria perdeu por 2 a 0 na estreia da seleção na Copa do Mundo contra a Croácia, já a Argentina ficou no empate por 1 a 1 com o time islandês, e o grande destaque da partida foi o goleiro Hannes Halldorsson, que defendeu um pênalti de Lionel Messi.



A Argentina enfrenta a Croácia nesta quinta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), em Nizhny Novgorod.