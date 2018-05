Morre Fábio André Koff, ex-presidente do Grêmio

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso eterno presidente Fábio André Koff. Lamentamos a perda deste símbolo de nossa história, responsável pela maior glória já alcançada em campo, e expressamos nossa solidariedade à sua família, amigos e à torcida tricolor. pic.twitter.com/C5SL7JMyvc — Grêmio FBPA (@Gremio) 10 de maio de 2018

O Grêmio informou em seu Twitter, na madrugada desta quinta-feira (10), a morte de Fábio André Koff, ex-presidente do clube. Ele tinha 86 anos e morreu no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde estava internado desde 3 de maio com um quadro de infecção generalizada.Koff foi presidente do clube do Rio Grande do Sul 1982 e 1983, período em que o clube foi campeão da Libertadores e do Mundial. Ele voltou ao cargo entre 1993 e 1996, para então ser campeão da América, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Sua última passagem pela presidência do time foi entre 2013 e 2014.