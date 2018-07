Modric rechaça Bola de Ouro: 'quero ganhar a Copa do Mundo'

Um dos favoritos para ser o melhor jogador do Mundial, meia diz não pensar em prêmios individuais

Destaque da Croácia na Copa do Mundo, Luka Modric aparece entre os favoritos para a conqusita da Bola de Ouro do Mundial, dada ao melhor jogador da competição. Questionado várias vezes sobre a possibilidade da conqusita do prêmio na entrevista coletiva deste sábado (14), véspera da final contra a França, o meia do Real Madrid disse estar mais preocupado em ser campeão do que com prêmios individuais.



"Repeti várias vezes que estou focado apenas no sucesso da Croácia. Quando você é mencionado nesse contexto, é muito bom e um orgulho. Mas não me preocupo com isso. Quero que meu time ganhe a Copa do Mundo amanhã. O resto está fora do meu controle. Quero o sucesso do meu time. O individual não é minha prioridade. Nunca duvidei de mim mesmo. Sempre acreditei que podia chegar onde cheguei. Agora estou realizando. Essa é a motivação para mim. Estou feliz. Eu gosto de jogar futebol", disse Modric.



A Croácia chegou à final da Copa do Mundo após disputar três prorrogações e com um dia a menos para descansar que sua adversária. O atacante Ivan Perisic, com dores musculares, participou de parte do treinamento deste sábado. O técnico Zlatko Dalic garante que terá todos os jogadores à disposição para a decisão.

"Amanhã é a final da Copa, simples, os jogadores não vão sentir. Uma coisa que me deixou feliz é que todos os jogadores me falaram 'Eu não estou cansado, não vou perder a final da Copa'. Se eles estiverem sem condições de jogo, vão me falar. Sobre os treinos, não temos mais nada para treinar, temos que descansar, temos que conter as lesões. Todos os meus jogadores estarão prontos para jogar amanhã. Eu não estou preocupado", afirmou o comandante croata.



França e Croácia fazem a final da Copa do Mundo neste domingo, às 12h, no estádio Luzhniki, em Moscou.