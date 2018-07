Modric: 'aceitei a responsabilidade como capitão'

Craque croata prevê jogo difícil contra anfitriã e não esconde o orgulho de ter chegado às quartas de final

A Croácia, depois de um jogo difícil contra a Dinamarca, conseguiu classificar-se para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia nos pênaltis, após manter-se num empate de 1 a 1 durante os 90 minutos e prorrogação.



Luka Modric, capitão e destaque da seleção croata, admitiu em entrevista à Fifa que sentiu-se pressionado durante o confronto. O camisa 10 perdeu um pênalti na prorrogação, que foi defendido pelo goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel.



"Conseguimos um grande resultado depois de muitos anos de tentativas e isso significa muito para mim" contou o craque croata, "nós precisávamos de alguma sorte desta vez e eu acho que nós merecemos".



Sobre o pênalti perdido, Modric admitiu que aquilo o derrubou, mas teve de se recompor depois.



"Fiquei calmo e concentrado. Aceitei a responsabilidade como capitão e tive que fazê-lo. Como resultado, fiquei muito emocionado depois do jogo. Queria que esta Croácia confirmasse seu talento, desse passo adiante. O jogo foi não é agradável, mas nosso objetivo foi alcançado" contou à Fifa.



O jogador, que atualmente defende o Real Madrid, confessou que o duelo contra a equipe anfitriã será um grande jogo, mas pensa no sonho de levar a taça para casa.



"Estar nesta Copa do Mundo é um grande privilégio. Jogar para a minha equipe é uma grande honra e um prazer, mas vencer a Copa do Mundo com a Croácia é quase impensável, como o mais belo conto de fadas!" brinca.



O duelo contra a Rússia acontecerá no sábado (7), às 15h (horário de Brasília) em Sochi. Quem vencer, enfrenta a Suécia ou a Inglaterra, que se enfrentam mais cedo no mesmo dia, às 11h (horário de Brasília), em Samara.