Marcelo: 'O árbitro não quis olhar para o telão'

O Brasil empatou com a Suíça em 1 a 1 na sua estreia na Copa do Mundo da Rússia. O gol do adversário da Seleção no 2º tempo causou polêmica.O capitão Marcelo explicou que o árbitro Cesar Ramos indicou que o lance estava sendo revisto pelo árbitro de vídeo. Enquanto o juiz esperava para dar o reinício da partida, o lance passou no telão da Rostov Arena e os jogadores pediram ao árbitro para ver o lance, mas ele teria se recusado."A jogada do Miranda ele falou que estavam checando lá, só que apareceu no telão o empurrão e ele não quis olhar para o telão. Se estão checando para ele, ele deveria ter olhado no telão. Mas isso não é desculpa para o empate", revelou marcelo.Em segundo lugar no Grupo E, o Brasil enfrenta a Costa Rica na próxima sexta-feira (22), às 9h.