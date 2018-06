Miranda será o capitão da Seleção Brasileira contra a Sérvia

O zagueiro Miranda será o capitão da Seleção Brasileira no terceiro jogo da equipe canarinho na Copa do Mundo, nesta quarta-feira (27), às 15h, contra a Sérvia, em Moscou.Esta será a quarta vez que o camisa 3 vestirá a braçadeira sob o comando de Tite e se iguala como o maior capitão o time, ao lado de Daniel Alves. Miranda já teve a responsabilidade de ser o capitão da Seleção na estreia de Tite no comando da amarelinha, contra o Equador em 2016, na partida das Eliminatórias contra o uruguai, em março de 2017 e, mais recentemente, no amistoso contra a Áustria, último compromisso do time canarinho antes do Mundial.