Miranda será o capitão contra a Bélgica

Em partida válida pelas quartas de final do Mundial, Tite dá a braçadeira para o zagueiro novamente

Desde o início do comando na Seleção Brasileira, em 2016, Tite estabeleceu um rodízio entre os jogadores quando se trata do uso da braçadeira de capitão. Porém, na Copa do Mundo da Rússia, pode-se observar que as opções estão ficando cada vez mais limitadas.



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou nesta quinta-feira (6) que o capitão do Brasil em duelo contra a Bélgica, nas quartas de final, será Miranda novamente. É a segunda vez que o zagueiro usa a braçadeira no torneio Mundial, a primeira foi na vitória contra a Sérvia, por 2 a 0.



Outro jogador que foi capitão duas vezes na Copa 2018 foi Thiago Silva, no confronto contra a Costa Rica, pela segunda rodada do Grupo E e na última partida, contra o México, pelas oitavas de final. Ambos jogos terminaram com a vitória brasileira, por 2 a 0.



O grande jogo contra a Bélgica acontecerá na sexta-feira (6), às 15h (horário de Brasília), na Arena Kazan. Quem levar a melhor encara o vencedor de França e Uruguai, que acontece no mesmo dia, às 11h (horário de Brasília) em Nijni Novgorod.