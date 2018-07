Miranda responde provocação de Kompany: 'forma de esconder o medo'

Zagueiro pede concentração máxima contra a Bélgica e exalta parceria com Thiago Silva

Na última quarta-feira (4), o zagueiro belga Vincent Kompany afirmou que já estava pensando na semifinal da Copa do Mundo, provocando a Seleção Brasileira, adversária da Bélgica nas quartas de final. Perguntado sobre a declaração do jogador do Manchester City, o capitão Miranda citou a provocação como "uma maneira de esconder o medo".



"A gente sabe todo tipo de provocação que existe. Acho que é uma maneira de esconder o medo. Você tem que se preparar quando vai jogar contra uma Seleção Brasileira e um líder como o Kompany tem que demonstrar confiança", afirmou o camisa 3, que usará a braçadeira pela quinta vez sob o comando de Tite.



A adversária do Brasil nesta sexta-feira, às 15h, em Kazan, tem o melhor ataque da competição, com 12 gols marcados. Além disso, a Bélgica tem uma badalada geração, com jogadores que são destaque em seus clubes e nas ligas que jogam, como os meias Eden Hazard e Kevin de Bruyne e o atacante Dries Mertens. Por isso, o capitão pede atenção máxima para chegar à semifinal.



"Nós estamos acostumados e temos a responsabilidade de jogar em alto nível. Sabemos das dificuldades do jogo. A Bélgica nos exige mais concentração e mais da nossa parte técnica, porque é um adversário muito forte e a gente vai entrar atento, sabendo que temos que fazer o melhor para vencer um jogo desse", afirmou Miranda.



Uma das principais armas da Bélgica é o atacante Romelu Lukaku, vice artilheiro da Copa do Mundo com quatro gols e sexto maior goleador da temporada da Premier League, com 16 gols pelo Manchester United. Miranda, porém, não se atém somente ao camisa 9 belga.



"A Bélgica não é só o Lukaku. É um grande atacante, mas a principal maneira de parar o adversário é estar atento às jogadas e a todos jogadores dentro de campo. Eles têm vários jogadores decisivos. Nosso sistema defensivo vai entrar muito bem preparado para neutralizar as armas do adversário", analisou o zagueiro.



Ao lado do Uruguai, a Seleção Brasileira tem a melhor defesa da Copa do Mundo, com apenas um gol sofrido em quatro partidas. Além disso, apenas quatro chutes foram na direção do gol de Alisson. Tanta consistência defensiva é fruto de um entrosamento de mais de dez anos do camisa 3 com Thiago Silva.



"Jogador de alto nível, grande defensor e a gente já atua na seleção juntos há mais de dez anos. Tivemos as primeiras convocações juntos em 2007. Não tem muito o que falar, a gente demonstra jogando. Atualmente ele está fazendo uam extraordinária Copa", disse Miranda.