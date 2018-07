Já o goleiro Alisson relatou que a equipe sentiu o segundo gol. "Quando tomamos o primeiro gol reagimos de uma maneira positiva. Já quando tomamos o segundo sentimos mais sim. Na volta do 2º tempo, voltamos mais agressivos, dominamos o jogo, o goleiro deles foi muito bem e temos que reconhecer que eles também têm méritos", explicou o goleiro.



"Temos que sair de cabeça erguida, é difícil superar uma derrota dessas, sabendo da qualidade do nosso time. Demos o nosso melhor dentro de campo, criamos, agora precisamos ver o que faltou. Mas não faltou vontade, não faltou empenho".



Avaliando sua primeira participação em Copas, o goleiro da Roma acha que é a eliminação tem que ser vista como um aprendizado. "Acabei trabalhando menos nesse Mundial, não foram tantas finalizações. Aprendi muito durante essa Copa, esperava que o resultado fosse melhor, mas temos que aceitar as coisas que aconteceram. Temos agora que aprender com os nosso erros".

Após a eliminação do Brasil contra a Bélgica, nesta sexta-feira (6), Miranda e Alisson lamentaram a derrota para a Bélgica nas quartas de final. A defesa brasileira era um dos pontos forte da equipe nesta Copa, mas sofreu dois gols nesta sexta-feira e ficou pelo caminho."Tentamos até o final. Perdemos para uma grande equipe que soube aproveitar as oportunidades. O que fica é que esse é um grupo muito jovem e pode ganhar o próximo Mundial", revelou Miranda. "Quando você está com o resultado adverso, você força mais o passe e acaba errando mais", explicou."Como já falei para eles, são jovens, com grande talento e que vão ganhar um Mundial. Eles fizeram todo o trabalho que tinham que fazer mas infelizmente não foi um dia bom para a Seleção", disse o zagueiro brasileiro em relação aos companheiros.