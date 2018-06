Miranda deixa choro de Neymar no passado: 'já foi resolvido'

Capitão da equipe contra a Sérvia se nega a falar sobre assunto e diz que Brasil não pode escolher adversário nas oitavas

O choro de Neymar após a partida contra a Costa Rica, que deu o que falar nos últimos dias, ficou no passado. Pelo menos é o que diz Miranda, que será capitão da Seleção Brasileira contra a Sérvia nesta quarta-feira. O zagueiro se negou a comentar o assunto na entrevista coletiva desta terça-feira (26).



"Eu acho que do jogo passado já foi resolvido. O mais importante era a vitória. Vamos pensar no que vem adiante, temos um adversário importante em um jogo que define a situação do grupo. Não temos que pensar no individual", se esquivou Miranda.



Com a possibilidade de enfrentar a Alemanha nas oitavas de final, já que a Seleção vai entrar já sabendo quem serão o primeiro e o segundo lugares do Grupo F, o zagueiro não quer saber de escolher adversário.



"Seleção Brasileira não pode escolher adversário. Nossa seleção chega bem para esse jogo. Houve uma melhora muito grande do primeiro para o segundo jogo e com certeza a gente vai crescer ainda mais. Vamos chegar bem para buscar a vitória", decretou o capitão.



Caso seja derrotado, o Brasil será eliminado na primeira fase, algo que não acontece desde 1966. Para Miranda, os jogadores estão conscientes da pressão que existe no duelo desta quarta.



"A gente sabe e sabe lidar com essa pressão. Somos a Seleção Brasileira e sabemos da nossa pressão", afirmou o zagueiro.



O camisa 3 se torna o maior capitão da Era Tite, ao lado de Daniel Alves, indo para a quarta partida com a braçadeira. Questionado se o fato de ser o líder da Seleção contra a Sérvia o tiraria da briga pela braçadeira numa eventual final, o zagueiro disse não se importar.



"Fico feliz em mais uma vez representar todo o grupo de capitães. Se a gente ganhar, eu sendo capitão ou não, minha felicidade vai ser imensa", disse o jogador, que logo depois foi elogiado pelo treinador: "Vocês viram porque ele foi escolhido", comentou Tite.



Sobre o duelo contra a seleção de maior média de estatura da Copa do Mundo, Miranda reconheceu a dificuldade, mas afirmou estar preparado para enfrentar o poderio aéreo sérvio.



"A Seleção está trabalhando muito. Sabemos das qualidades do adversário e reconhecemos que um dos pontos fortes é a bola parada. Com certeza é um fator importante para nossa seleção. Nos momentos importantes, uma bola parada pode definir um jogo. A gente está preparado para enfrentar esse tipo de adversário e seguramente vamos fazer um grande jogo", concluiu o zagueiro.