Mikel sobre Messi: 'chegou o momento de ter a minha vingança'

Capitão da Nigéria quer revanche em confronto que já virou clássico mundial

A seleção da Nigéria enfrenta a Argentina no dia 26 de junho, às 15h em São Petersburgo. O confronto já virou clássico devido ao seu histórico, porém, para o capitão do time africano, John Obi Mikel, chegou a hora da revanche após a quantidade de derrotas nos torneios mundiais.



O duelo é o mais repetido na história da Copa do Mundo, contabilizando quatro no total (1994, nos Estados Unidos; 2002 no Japão; 2010 na África do Sul e em 2018, na Rússia), em todos os confrontos, até então, a vitória foi para o time sul-americano.



"Penso que chegou o momento de ter a minha vingança, considerando a qualidade e a determinação da atual geração de jogadores das águias", conta o capitão Mikel em entrevista coletiva.



"Lionel Messi é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Ganhou e perdeu a serviço da Argentina, exceto com a Nigéria", elogiou o capitão da equipe africana, "já me tirou muito e quero garantir aos nigerianos que o dia do julgamento será aqui, neste Mundial", completou.



A única vitória da Nigéria em cima da Argentina foi em um amistoso na Rússia, que coincidentemente, não tinha a presença de Messi e Mikel, porém, os dois craques já se enfrentaram representando as equipes do Barcelona e do Chelsea.



"Será mais difícil surpreender Argentina, porque esta grande equipe agora conhece melhor nosso jogo", destacou o técnico alemão da Nigéria, Gernot Rohr, ao portal da Conmebol.



Argentina e Nigéria estão no grupo D, junto com Croácia e Islândia. Ambas equipes estreiam no sábado (16).