Michel Bastos é apresentado oficialmente no Sport

Principal contratação do Sport para a Série A, o meia-atacante Michel Bastos, de 34 anos, foi apresentado na manhã desta terça-feira (1). O novo reforço leonino retorna para São Paulo para finalizar um tratamento médico e inicia os treinamentos pelo Sport na próxima semana. Michel Bastos estava sem espaço no elenco do Palmeiras e não vinha sendo relacionado para os últimos jogos do time alviverde.





O atleta ainda comentou sobre sua preferência pela posição de meia-atacante. "Há mais de dez anos atuei como meia na Europa, sempre vitorioso, sempre jogando. Hoje sou um meia-atacante. Mas sempre me propus a ajudar a equipe, me coloquei à disposição do treinador para ajudar a equipe", comentou.



O jogador revela pensa em ficar mais do que uma temporada no Leão. "Minha intenção não é ficar só ate dezembro aqui (no Sport). Tenho vontade de permanecer mais tempo no clube. Tenho exemplos de jogadores que saíram daqui, como Diego Souza e André, e com a saída deles quero estar aqui suprindo essas ausências, e ser referência", afirmou.



Experiente, Michel tem um currículo de peso, apesar de não ter tido destaque nas últimas temporadas. O atleta, que pode atuar tanto na lateral esquerda como no meio de campo, esteve na Copa do Mundo de 2010. Em clubes, acumula passagens por Grêmio, Atlético-PR, Figueirense, Lyon, Schalke 04, Roma e São Paulo.

"Ele vem, até pelo que já mostrou na sua carreira, fazendo várias funções. É um atleta versátil, e escolheu a 9. O Michel vai, sem sombra de dúvidas, ser um homem ofensivo, o que não significa que será o nosso centroavante. A sua posição específica vai depender do treinador", disse o executivo de futebol, Klauss Câmara.Michel Bastos falou sobre suas ambições com o Sport. "A gente briga hoje para ir o mais longe possível, com certeza chegar a uma competição internacional. O Sport é um clube grande, e a gente tenta buscar sempre o melhor para o clube. Acho que agente tem qualidade, condições, e a diretoria vai qualificar ainda mais para fazer um bom Brasileiro e buscar a melhor posição".