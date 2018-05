Miami perto de receber a Fórmula 1

A possibilidade de Miami sediar um GP de Fórmula 1 a partir da próxima temporada aumentou nesta quinta-feira (10), após o conselho da cidade entrar em um princípio de acordo para receber a corrida no ano que vem.

O conselho aprovou por unanimidade apoiar as negociações para que a corrida ocorra. "Acredito que nos tornaríamos a única cidade a ter a Fórmula 1 e equipes dos cinco principais esportes americanos", comemorou o prefeito de Miami, Francis Suárez.

Faltam três etapas para que a decisão seja oficial: Miami precisa assinar acordo comercial com os organizadores da F1, que seria logo submetido a voto no conselho municipal, e a FIA teria que aprovar a inscrição da prova no calendário para a temporada 2019.