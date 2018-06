México pode garantir classificação em jogo contra Coreia do Sul

Ao lado da Suécia, time lidera o grupo F; Asiáticos vão para o tudo ou nada e estarão eliminados se sofrerem novo revés

Após conseguir uma surpresa com a vitória sobre a atual campeã do mundo, Alemanha, logo na primeira rodada da Copa, a seleção do México entra em campo às 12h (horário de Brasília) deste sábado (23), em Rostov, buscando uma vitória para encaminhar uma vaga para as oitavas de final. Ao lado da Suécia, o México lidera o grupo F, com três pontos. A equipe enfrenta a Coreia do Sul, que por sua vez quer evitar uma eliminação precoce após estreia com derrota para a Suécia.



Os mexicanos, agora favoritos para disputa, querem evitar ser surpreendidos e desperdiçar a vantagem por vencer a melhor seleção do grupo F e dar chances à própria Alemanha de se aproximar da classificação. Os 11 titulares da vitória provavelmente iniciarão o confronto com os sul-coreanos - contando com a velocidade do trio ofensivo formado por Vela, Lozano e Chicharito Hernández -, deixando de lado o rodízio que Juan Carlos Osório costuma fazer na escalação.



A derrota para a Suécia por 1 a 0, ainda que por pênalti, mostrou que a Coreia do Sul tem poder de reação e e que o principal astro do time, Son Heung-min, ficou apagado em campo, não mostrando o futebol que ajudou a levar o Tottenham ao terceiro lugar do Campeonato Inglês. Com isso, o técnico Shin Tae-yong deve buscar alternativas para levar mais perigo ao gol mexicano. Para a partida, ele não vai contar com o zagueiro Park Joo-ho, que se lesionou na estreia da Copa e foi vetado pelo departamento médico.



Esta não é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo. Em 1998, na França, o México ganhou do time asiático por 3 a 1, de virada, com gols de Ricardo Peláez e Luis Hernández (que fez dois). Ha Seok-ju diminuiu para os coreanos.



Preocupação extra

Além de se preocupar com o jogo em campo, o México tem uma preocupação extra: a torcida. Na estreia, o México foi multado em cerca de R$ 40 mil por conta dos gritos homofóbicos da torcida. Por tradição, os torcedores têm o hábito de insultar o goleiro rival no momento da cobrança do tiro de meta. A Federação Mexicana de Futebol tem feito campanha para acabar com a prática, mas não tem surtido o efeito esperado.