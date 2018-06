México bate Coreia do Sul e se aproxima das oitavas

Equipe latino-americana bateu time asiático por 2 a 1, com gols de Vela e Chicharito. Coreanos descontaram com Son

A seleção mexicana venceu a Coreia do Sul, por 2 a 1, neste sábado (23), na Arena de Rostov e encaminhou sua vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a classificação pode se concretizar ainda nesta rodada, caso a Alemanha não derrote a Suécia.



Já a Coreia do Sul precisa exatamente de uma vitória alemã para não ser eliminada matematicamente, já que também perderam o seu primeiro jogo, contra a Suécia, por 1 a 0.



Os gols da partida foram marcados por Carlos Vela, em cobrança de pênalti, convertida aos 26 minutos da 1ª etapa, e Chicharito Hernández, aos 20 minutos do 2º tempo, para o México. Já o gol da equipe sul-coreana saiu já nos acréscimos em belo gol de Son



Com o triunfo deste sábado e o da estreia, por 1 a 0 contra a Alemanha, a equipe comandada por Juan Carlos Osorio lidera o grupo F do Mundial, com seis pontos somados.



Controlando a bola por grande parte do jogo, os mexicanos tiveram mais volume de jogo durante toda a partida. Organizada, a equipe de Osorio pouco sofreu defensivamente com a pouco inspirado time sul-coreano.



Mesmo com a massiva posse de bola da equipe latino-americana, foi a Coreia do Sul que teve a primeira chance concreta de gol, aos 21 minutos. Após lançamento rápido, o destaque da equipe asiática, Son, teve a chance de finalizar dentro da área mas foi travado duas vezes. Em escanteio após o lance, Ki cabeceou para boa defesa do goleiro Ochoa.



Na jogada seguinte, os mexicanos se lançaram em contra-ataque. Após cruzamento de Guardado, Jang desviou com o braço dentro da área. Carlos Vela bateu o pênalti e abriu o placar para os mexicanos, aos 26 minutos.



Poucos minutos depois, embalado pelo gol, Carlos Vela carregou a bola pelo lado esquerdo e rolou no meio para Layun. O meia bate forte, mas o goleiro sul-coreano Jo fez grande defesa.



Na segunda etapa, a Coreia do Sul se lançou ao ataque e cedeu mais espaço para a equipe mexicana. Aos 12 minutos, Guardado arrematou de dentro dá area com precisão e Jo fez mais uma grande defesa para salvar a equipe sul-coreana.



Aos 20, Lozano carregou a bola em contra-ataque e lanou Chicharito Hernández, o atacante mexicano cortou o marcador e bateu para marcar o segundo jogo.





Depois do segundo gol, a partida perdeu intensidade mas ainda deu tempo para Son descontar para os ásiaticos, já aos 47 minutos, em lindo chute de fora da área do coreano.



50 vezes Chicharito

Com o gol contra a Coreia do Sul, Chicharito Hernández, maior artilheiro da história do México, chegou ao seu 50ºgol pela seleção. O atacante também foi escolhido o melhor da partida, pela Fifa.