Mexicanos trocam grito de torcida

Após terem sido multados pela Fifa por entoarem nas arquibancadas da Copa da Rússia um grito homofóbico, os torcedores mexicanos criaram uma nova forma de pressionar o goleiro adversário. Antes, a palavra "puto" ("bicha", na tradução do espanhol) era gritada no momento em que o rival batia o tiro de meta. Já na partida contra a Suécia, disputada nesta quarta-feira (27), o insulto foi substituído por versos da canção romântica "Entrégate" (Entregue-te), do cantor Luis Miguel.

A Federação Mexicana de futebol foi punida com multa no valor de cerca de R$ 40 mil por conta das manifestações homofóbicas da torcida no jogo contra a Alemanha. A Fifa deixou os mexicanos de sobreaviso e afirmou oficialmente que as punições poderiam ir além das sanções econômicas caso o canto se repetisse ao longo de outros jogos.