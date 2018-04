Messi ultrapassa Cristiano Ronaldo e é jogador mais bem pago

O brasileiro Neymar registrou 81,5 milhões de euros. Fecham o "top 5" dos mais bem pagos o galês Gareth Bale, nos 44 milhões de euros, e o espanhol Gérard Piqué, com 29 milhões de euros.



Entre os treinadores, José Mourinho do Manchester United tem o com maior salário, que entre salário, prêmios e contratos publicitários, acumula 26 milhões de euros.



O italiano Marcello Lippi, que treina a China, aparece em segundo, com 23 milhões de euros , e em terceiro o argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, com receitas na ordem dos 22 milhões de euros.



Na quarta posição está o francês Zinedine Zidane, técnico bicampeão europeu com o Real Madrid, que soma 21 milhões de euros, e completam o "top 5" o espanhol Pep Guardiola com 20 milhões de euros.

O argentino Lionel Messi "ultrapassou" o português Cristiano Ronaldo nos ganhos financeiros de 2017/18 e se tornou o jogador mais bem pago no mundo. Neymar aparece na terceira posição.De acordo com informação da revista 'France Football', Messi atingiu, na soma do salário bruto, prêmios e publicidade, 126 milhões de euros, enquanto Cristiano Ronaldo registrou 94 milhões de euros.Na última temporada, o jogador português tinha liderado as receitas, então com 87,5 milhões de euros, seguido de Messi, com 76,5.